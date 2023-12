L’ex arbitro Massimiliano Saccani ha detto la sua sulla decisione di Di Bello di assegnare il rigore all’Inter nel match con l’Udinese

Massimiliano Saccani, ospite di 90′ minuto, parla così del match tra Inter e Udinese e del controverso episodio del calcio di rigore fischiato per i nerazzurri.

RIGORE– «Il calcio di rigore che sblocca la partita viene giudicato con il VAR da Di Bello. Perez ingenuamente tocca con il braccio destro e prende sulla spalla Lautaro Martinez. Non sappiamo se l’argentino avrebbe potuto prendere la palla, ma comunque viene toccato tanto da farlo cadere in area. Mi sembra comunque corretta la concessione del calcio di rigore, così come la scelta di non ammonire Perez. Lautaro Martinez non era in possesso di palla».

