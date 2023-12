Nando Orsi si è espresso sulla lotta scudetto, che vede coinvolte Inter e Juve alla luce delle prestazioni in campionato

Nando Orsi si esprime così a proposito della lotta scudetto e di Inter e Juve, considerate le due candidate più in linea a battersi per il titolo.

LE PAROLE- «Secondo me è una lotta a due ormai, Milan e Napoli hanno troppi problemi e saliscendi, anche le squadre che stanno dietro non mi sembra possano reggere il passo.

Anche se l‘Inter ha numeri e organico migliore penso che sarà lotta a due con la Juventus: quella di Allegri è una squadra che, se ci giochi contro, pensi alla partita e poi pensi ma come abbiamo perso 1-0. Se vince così tante partite non è possibile dire che giochi male: può andare bene una volta, non 4-5-6. La Juve gioca bene in determinate zone del campo: fase difensiva meravigliosa, reparti compatti, se Chiesa e Vlahovic si svegliano fanno male. Io penso che se la giocheranno queste due»

L’articolo Scudetto, Orsi è sicuro: «Sarà duello tra Inter e Juve, e vi spiego perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG