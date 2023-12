Nell’intervista concessa a Canal+, il centravanti dell’Inter Marcus Thuram ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo arrivo in nerazzurro

Ai microfoni di Canal+, Marcus Thuram racconta i motivi che l’hanno condotto all’Inter e non alla corte del PSG del suo connazionale Mbappè.

LE PAROLE- «Mbappè sa benissimo perché non sono venuto al PSG. Non ho mai chiesto garanzie sul tempo di gioco, veniamo in un club per cercare di affermarci lì. Ma è una questione di sentimento. L’Inter c’era già due anni fa e mi ha sempre visto come numero 9, quindi è stata una scelta chiara. Se questo rappresenta per me un problema per il mio posto nella squadra francese? No, assolutamente, sono tutti e tre al PSG (RKM-Dembélé-Mbappé), ma per me non è un handicap»

L’articolo Thuram: «Mbappè sa perchè ho scelto l’Inter e non il PSG» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG