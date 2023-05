Nuove entrate in casa Inter: il club nerazzurro intasca oltre 40 milioni di euro. Il comunicato ufficiale

L’Inter apre la cassa e respira una bella boccata di ossigeno pieno, grazie ai 41 milioni entrati in cassaforte tramite Oaktree. Lo ha comunicato Inter Media adn Communication nel bilancio al 31 marzo 2023:

«TeamCo ha ricevuto negli ultimi anni una serie di prestiti degli azionisti. L’importo in sospeso nel bilancio TeamCo al 31 marzo 2023 è di 86 milioni di euro (tutti relativi ai prestiti forniti da Grand Tower, di cui 60 milioni di euro durante l’ultima parte dell’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2021 e 26 milioni di euro nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso – 10 milioni di euro nel febbraio 2023 e 16 milioni di euro nel marzo 2023). Oltre agli interessi maturati per € 25,0 milioni di cui € 9,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati da Grand Tower e € 16,0 milioni relativi a finanziamenti soci erogati in esercizi precedenti da Great Horizon (questi ultimi rappresentativi di interessi non rinunciati su finanziamenti soci che sono stati integralmente convertito a riserva di patrimonio netto negli esercizi passati). In data 17 aprile 2023 è stato ricevuto da Grand Tower un nuovo finanziamento soci di 25 milioni di euro».

