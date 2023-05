Serie A, Spalletti: «Ho bisogno di riposarmi, starò fermo un anno» Le parole del tecnico del Napoli

Dopo vari rumors, arriva l’annuncio da parte del diretto interessato, ovvero l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Il tecnico, intercettato dai microfoni di TMW, ha preso posizione sul suo futuro.

LE PAROLE- «A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno»

