È arrivata finalmente la notizia tanto attesa dal mondo Inter: Marotta, Ausilio e Baccin restano al timone fino al 2025.

Una notizia attesa da settimane, ora è arrivata finalmente l’ufficialità: la dirigenza nerazzurra rinnova il proprio impegno con l’Inter per altre tre stagioni. Un segnale di grande continuità e impegno per una società finalmente vincente in campo e fuori. Ecco la nota ufficiale del club.

“FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe Marotta, il Chief Sport Officer Piero Ausilio e il Deputy Chief Sport Officer Dario Baccin hanno rinnovato i loro contratti con il Club Campione d’Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri 3 anni”.

