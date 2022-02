Il derby di Torino è l’anticipo di questa 26° giornata di Serie A. I granata di Juric cercano l’impresa contro Vlahovic.

Nella gara d’andata fu Manuel Locatelli a decidere il derby della Mole tra Juventus e Torino. Una partita che si è spesso decisa nei minuti finali. Allegri sfida Juric e cerca altri tre punti per consolidare il quarto posto che garantisce la Champions League. Il calcio d’inizio di Juventus-Torino, partita della 26ª giornata di Serie A TIM, è in programma per stasera alle ore 20:45.

La gara sarà trasmessa in esclusiva in tv e streaming su Dazn. Queste le probabili scelte di Allegri (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Occhi puntati sul serbo ex Fiorentina e su Morata, di nuovo al centro di voci di mercato. I granata di Juric stazionano al 10° posto in classifica con 32 punti.

