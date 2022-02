Il rinnovo della dirigenza un segnale chiaro tra presente e futuro. I nerazzurri non si accontentano e ora puntano l’Europa.

Steven Zhang promuove la dirigenza e offre a Marotta, Ausilio e Baccin l’opportunità di restare al timone di questa Inter. Il rinnovo dei tre dirigenti fino al 2025 è un segnale chiaro: i nerazzurri vogliono continuare un percorso che sta dando i suoi frutti, iniziato con Antonio Conte in panchina e ora sviluppato da Simone Inzaghi.

Oltre al campionato, l’obiettivo è restare almeno tra le prime 16 squadre d’Europa e provare a mettere in difficoltà qualche big, come successo mercoledì sera contro il Liverpool. Un passo per volta, si parte dalle certezze chiamate Marotta, Ausilio e Baccin. L’Inter vuole tornare ad essere una corazzata temibile anche in Europa.

