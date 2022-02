Lo scudetto non basta. I nerazzurri lanciano la sfida ai cugini per la Champions.

Se i nerazzurri hanno sofferto e perso contro il Liverpool, i rossoneri sono rimasti a guardare. Ora il nuovo sorpasso che vogliono vedere i tifosi dell’Inter sarà quello in campionato. Una lotta per lo scudetto più viva e appassionante che mai, destinata a durare fino alla fine della stagione.

Intanto i nerazzurri festeggiano un altro importante traguardo. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, per la prima volta l’Inter ha superato il Milan nel ranking storico decennale Uefa, la classifica che determina la distribuzione di una parte dei premi alle società. Si trova ora in 26esima posizione, rispetto alla 27 dei cugini. Chissà che la prossima stagione possa vedere entrambe le milanesi protagoniste sul palcoscenico più importante.

