Il numero uno nerazzurro assisterà alla gara contro il Liverpool ad Anfield e intanto programma le prossime mosse.

Steven Zhang ha ancora voglia di Inter e resterà a Milano per far sentire alla squadra questo sentimento. Come riporta Repubblica.it, il numero uno interista si fermerà nel capoluogo lombardo almeno fino al match di ritorno di Champions League contro il Liverpool. Un appuntamento molto importante nonostante una qualificazione già compromessa. Il presidente dell’Inter vuole restare vicino alla squadra e programmare il futuro del club.

“Dopo avere rifinanziato il bond e prolungati i contratti ai dirigenti, le prossime questioni importanti dal punto di vista della programmazione sono i rinnovi dei contratti di giocatori chiave come Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Con entrambi il dialogo per proseguire insieme è avviato”. L’Inter non si ferma e prepara le mosse per la nuova stagione.

