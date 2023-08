Inter, ultimatum a Samardzic: 48 ore per decidere il futuro. L’offerta al centrocampista serbo non cambierà

Se Lazar Samardzic giocherà nell’Inter dipenderà, in fondo, soltanto da lui. Lui che già si vedeva nerazzurro, quando parlava entusiasta della stagione in arrivo ai dipendenti dell’Inter, che lo hanno conosciuto e accompagnato giovedì alle visite mediche: in quel momento tutti sapevano che il padre di Lazar chiedeva una commissione maggiore per sé di quanto già pattuito, ma nessuno pensava a rotture drastiche.

Anche per quello il club aveva deciso di far svolgere le visite al centrocampista assieme a Emil Audero: i motivi di ottimismo vincevano sui dubbi comunque striscianti che accompagnavano l’intorno, piuttosto avido, del ragazzo. Il matrimonio Lazar-Inter dipenderà, insomma, da quanto nelle prossime 24-48 ore la voglia di Inter del centrocampista tedesco-serbo, che sembrava davvero molto forte fino a ieri, prevalga rispetto all’esuberanza della gente che lo ha accompagna. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

