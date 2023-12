Le scelte di formazione di Inzaghi sono finite nell’occhio del ciclone sui giornali odierni: lunedì i nerazzurri conosceranno il loro destino.

L’Inter non riesce a vincere contro la Real Sociedad e si deve accontentare di chiudere il girone di Champions League al secondo posto. Questo vuol dire che il sorteggio degli ottavi regalerà ai nerazzurri un avversario sicuramente temibile: mai come quest’anno quasi tutte le big hanno chiuso vinto i rispettivi raggruppamenti.

Critiche

Nella formazione titolare schierata ieri da Inzaghi non figuravano nomi del calibro di Bastoni, Barella e Lautaro Martinez: una scelta ponderata quella del tecnico che però oggi si becca tantissime critiche. Il 18 dicembre ci saranno i sorteggi degli ottavi e l’allenatore potrebbe maledire l’aver schierato qualche seconda linea contro i baschi ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, anche a Lisbona. Sì perché battendo il Benfica lo 0-0 di ieri sarebbe bastato per conquistare il primo posto del girone e un sorteggio più soft.

Simone Inzaghi

La sacralità del turnover

L’Inter non è la stessa senza Lautaro Martinez ma Inzaghi evidentemente ha voluto mandare un messaggio chiaro ieri: l’obiettivo primario è il campionato e quindi la maggior parte delle energie verrà riversata su quella competizione. Il tecnico ha difeso le sue scelte di formazione anche nelle classiche interviste post-gara visto che le critiche sono iniziate a piovere subito dopo la gara. E così viene da pensare che il turnover scientifico continuerà ad esserci, specialmente nelle notti europee.

L’articolo Inter: un pareggio che sa di beffa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG