Il braccetto sinistro si sta affermando sia con la maglia nerazzurra che con quella della nazionale italiana: ciò lo pone al centro delle voci di mercato. Alessandro Bastoni in campo dimostra una maturità tale che non sembra abbia solo 25 anni: il difensore si trova benissimo all’Inter, come ammesso in settimana dal suo procuratore. Tuttavia il calciomercato si è dimostrato spesso imprevedibile, a ciò va aggiunto che in questo periodo storico il club nerazzurro non ha la forza per dichiarare incedibili i propri giocatori a qualsiasi cifra. Il fulcro della difesa nerazzurra L’ex Atalanta si è imposto come uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico mondiale. Il centrale di Casalmaggiore ha saputo guadagnarsi un posto di rilievo nell’Inter di Simone Inzaghi, diventando un punto di riferimento insostituibile per la difesa nerazzurra: la sua intesa con Dimarco lo rende imprescindibile. Interesse dalle grandi d’Europa La sua eccezionale crescita non è […]

Leggi l’articolo completo Inter: una big prepara tanti soldi per Bastoni, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG