Dimarco e Lautaro Martinez saltano la gara tra Inter e Verona Le ultime sui due big nerazzurri

Il Corriere dello Sport prova a delineare le scelte di formazione di Simone Inzaghi verso Inter-Verona.

«Sarà molto difficile rivedere Lautaro e Dimarco titolari subito, viste anche le modalità di reintegro graduale seguite dal tecnico già con altri infortunati. Basti pensare a Pavard, Dumfries e de Vrij, che hanno smaltito i rispettivi problemi e non sono però ancora tornati a pieno regime. Nello specifico se de Vrij non è ancora tornato in campo dopo l’uscita dal campo anticipata a Napoli di un mese fa, il discorso è diverso per gli scalpitanti Dumfries e Pavard candidati a tornare dall’inizio contro gli scaligeri. Il francese farebbe accomodare in panchina il giovane Bisseck dopo quattro partite di fila; l’olandese invece dopo i 12 minuti di Genova darebbe respiro a Darmian, costretto agli straordinari nell’ultimo periodo»

L’articolo Inter-Verona, le ultime su Dimarco e Lautaro Martinez proviene da Inter News 24.

