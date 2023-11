Simone Inzaghi ha pochi dubbi in merito alla gara contro il Frosinone e la sua idea è quella di mettere in campo la miglior formazione possibile per l’Inter

Simone Inzaghi ha pochi dubbi in merito alla gara contro il Frosinone e la sua idea è quella di mettere in campo la miglior formazione possibile per l’Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro dovrebbe rimandare in campo i big con un occhio alla Juventus. La sfida è ancora lontana sul calendario, ma la vittoria dei bianconeri mette pressione all’Inter. Tornano Dumfries e Dimarco sulle corsie, mentre Barella in mezzo al campo dovrebbe prendere il posto di Frattesi. In attacco pochi dubbi con la coppia Thuram-Lautaro, quest’ultimo in trattativa avanzata per il rinnovo e a caccia di un nuovo record.

INTER (3-5-2): Sommer, De Vrij, Acerb, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

L’articolo Inter, verso Frosinone con la testa alla Juve: la probabile formazioni proviene da Inter News 24.

