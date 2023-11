Lautaro Martinez ha detto sì, l’argentino ha accettato la proposta di rinnovo messa sul piatto dalla società e lui raddoppia

Non in termini economici, ma per la volontà del Toro di diventare sempre più bandiera dell’Inter e per voler conquistare il suo secondo scudetto, oltre al titolo di capocannoniere. La fase è ancora quella preliminare, ha riportato La Gazzetta dello Sport, ma la volontà da entrambe le parti è chiara e netta. Il finale, appunto, non è in discussione e con la futura firma l’attaccante prolungherà fino al 2028 con un ingaggio di 8 milioni a stagione.

L’articolo Rinnovo Lautaro, l’argentino non ha dubbi: c’è il sì proviene da Inter News 24.

