Con un video pubblicato sui propri canali social, l’Inter ha annunciato la partenza da Malpensa direzione Francia

L‘Inter ha pubblicato un video sui propri canali social con il momento della partenza dall’aeroporto Malpensa in direzione Francia, dove alloggerĂ in vista della sfida in Champions contro la Real Sociedad.

Tutti presenti tranne gli infortunati Calhanoglu e Cuadrado, oltre a Sensi fuori dalla lista.

L’articolo Inter, verso la Real Sociedad: squadra in partenza da Malpensa -VIDEO proviene da Inter News 24.

