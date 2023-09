I nerazzurri si alleneranno nel pomeriggio prima della conferenza stampa del tecnico e di un giocatore e della partenza per la Spagna.

L’Inter ha l’umore alle stelle ma non deve lasciarsi troppo trasportare dall’entusiasmo post 5-1 nel derby: domani inizia la Champions League e la Real Sociedad, a dispetto della quarta fascia, non è una squadra che lascia dormire sonni tranquilli. Gli spagnoli al momento si trovano all’undicesimo posto in classifica con 6 punti in 5 partite ma al Bernabeu domenica hanno creato non pochi problemi al Real Madrid che però ha vinto in rimonta 2-1. I nerazzurri perdono qualche acciaccato anche se si tratta di problemi di poco conto: non partiranno per la Spagna Cuadrado e Calhanoglu.

Kristjan Asllani

Il primo ha problemi ai tendini del ginocchio che si porta dietro dalla settimana scorsa quando è stato in nazionale mentre per il secondo si tratta di un lieve affaticamento. Sky Sport riporta che Asllani è avvantaggiato su Klaassen per sostituire il turco; altri cambi di formazione potrebbero essere il probabile esordio dal primo minuto di Pavard ed il ritorno in difesa di De Vrij. Resta da capire se Dimarco, uscito per crampi dal derby, sarà in grado di giocare dal primo minuto, in caso contrario pronto Carlos Augusto; infine, c’è il solito ballottaggio a centrocampo con Frattesi che reclama il posto di uno tra Barella e Mkhitaryan. In attacco conservatissimi Lautaro e Thuram mentre viene segnalato in buona crescita Alexis Sanchez.

