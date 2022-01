Inter, vertice di mercato in corso

Come riportato dal noto giornalista sportivo di fede interista Fabrizio Biasin, sarebbe in corso in queste ore il tanto atteso vertice di mercato dell’Inter. Zhang, Marotta, Ausilio e Inzaghi (positivo al Covid, la notizia è di poco fa, ndr) vorrebbero rinforzare la rosa senza dover ricorrere ad ulteriori spese. I temi all’ordine del giorno sono una punta e un esterno per la fascia sinistra.

I nomi per l’attacco sono quelli di Caicedo (può liberarsi abbastanza facilmente dal Genoa) e Petagna. Per il vice Perisic l’obiettivo numero uno è sempre Filip Kostic dell’Eintracht di Francoforte. I tedeschi non hanno ancora aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Due obiettivi chiari e mirati per rinforzare una squadra già altamente competitiva per il campionato di Serie A.