Süle lascia il Bayern e fa gola ai club italiani

Il forte difensore del Bayern Monaco Niklas Süle non rinnoverà il proprio contratto in scadenza. Come successo con Alaba, il calciatore è ora libero di scegliere la prossima destinazione per la sua carriera. Come riporta Christian Falk, giornalista di “Sport Bild”, il difensore tedesco ha rifiutato la proposta di rinnovo fattagli dai bavaresi ed è quindi deciso a lasciare il club da svincolato al termine della stagione.

Per Süle quest’anno con i bavaresi 18 presenze in Bundesliga e 4 nella fase a gironi di Champions League. L’entourage del calciatore di Francoforte sta ascoltando attentamente tutte le proposte per il suo assistito e pare che ci siano su di lui anche i club italiani più importanti. Un profilo del genere a cifre vantaggiose può fare gola a tante squadre alla ricerca di un rinforzo nel pacchetto arretrato.