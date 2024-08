L’estremo difensore rumeno, a sorpresa, potrebbe ripartire dalla Serie B dopo il deludente prestito in Premier League.

L’Inter sul mercato in questo momento è concentrata soprattutto in uscita: non manca moltissimo al gong finale e si cerca di piazzare diversi giovani o esuberi.

Il portiere

Dopo aver trascorso un anno in prestito al Bournemouth, dove la sua esperienza in Premier League non ha brillato come si sperava ma ha contribuito ad arricchire il suo percorso professionale, Ionut Andrei Radu è tornato all’Inter. Tuttavia, il futuro del portiere rumeno potrebbe presto prendere una nuova direzione.

Ionut Radu

La novità

Recentemente, sono emerse voci di un interesse da parte del Sassuolo, squadra attualmente alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto portieri. La società emiliana però non è l’unica ad avere Radu nel proprio mirino. Anche club come l’Auxerre, per il quale Radu ha già giocato nella scorsa stagione, il Nantes e lo Strasburgo hanno mostrato interesse verso il giovane estremo difensore, segno della sua valutata versatilità e potenziale nonostante le sfide affrontate in Inghilterra. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio il club neroverde sarebbe vicinissimo a trovare l’accordo per il trasferimento; non vengono menzionate ancora le condizioni dell’affare.

Un portiere di esperienza

Nato nel 1997, Radu può vantare una carriera già piuttosto ricca. Oltre alla sua recente esperienza in terra britannica, ha difeso i pali di diverse squadre italiane, tra cui Cremonese, Parma, Genoa e Avellino, facendo esperienza sia in Serie A che in Serie B.

