L’Inter protagonista di una nuova tappa del tour in Giappone: visita alla sede degli Esports

Nuova iniziativa a Tokyo per l’Inter, come svelato dal sito ufficiale dei nerazzurri:

«Proseguono le attivazioni dell’Inter Japan Tour che ogni giorno coinvolgono i global partner nerazzurri sul territorio. In occasione della tappa della squadra a Tokyo, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi hanno visitato gli Esports Studio del KONAMI HQ, per un evento a forti tinte nerazzurre che ha consolidato ancora di più la partnership e il legame di Inter e KONAMI, Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro. Durante la visita, i giocatori della Prima Squadra di Simone Inzaghi si sono prestati per una Coop game 3vs3: Bastoni, Dimarco e Frattesi insieme ai vincitori del contest lanciato da eFootball e da una selezione di media giapponesi che ha dato vita ad un’altra occasione per consolidare ancora di più la presenza del brand nerazzurro sul territorio»

L’articolo Inter, visita agli Esports Studio del Konami HQ a Tokyo proviene da Inter News 24.

