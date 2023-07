L’ex Juventus Simone Pepe si è espresso sulla prossima corsa scudetto nel corso di una intervista concessa a La Stampa

Pepe ha commentato così la nuova stagione della Juventus, tra le candidate allo scudetto con Inter, Milan e Napoli:

«Sembra un paradosso, perchè stare fuori dall’Europa è una cosa negativa per la Juve, ma non tutti i mali vengono per nuocere. I bianconeri ora avranno più tempo per preparare le partite, per recuperare le partite e per dare il massimo con un solo impegno a settimana. Questo è un vantaggio grande in un calcio dove non c’è mai sosta»

