Vittorio Sgarbi si è espresso sulla questione San Siro tra le pagine del Corriere della sera: le dichiarazioni sulla questione stadio

Sgarbi si è espresso sul vincolo di San Siro che riguarda molto da vicino Inter e Milan:

«Ho vinto senza neanche combattere perché ero dalla parte giusta, quella della legge. È stata applicata la legge. Qualcuno a Milano ha detto che Sgarbi si stava occupando di cose che non lo riguardavano, che non avevo le deleghe per decidere se apporre un vincolo. Io non volevo fare nè il sovrintendente nè il politico, ma solo dire che si doveva seguire la procedura».

