Inter Women, Bowen si presenta: «Una grande sfida per la carriera, sono contenta» Le parole del neo acquisto

Intervistata dai microfoni di Inter Tv, Katie Bowen, neo acquisto dell’Inter Women, si è presentata ai suoi nuovi tifosi.

LE PAROLE- «Sono molto contenta. E’ una grande sfida per me e per la mia carriera, dopo averne trascorso gran parte negli Stati Uniti. Sono pronta a calarmi nel calcio europeo. Come ho detto, sono felice di essere all’Inter. Significa moltissimo, per me è una famiglia. o sempre voluto giocare in Europa. Dopo aver parlato con lo staff, ho capito che era il posto giusto per me. La Serie A è un campionato che sta crescendo ed è molto competitivo, migliora di anno in anno. Ho amiche che hanno giocato in Italia e mi hanno detto che è stata un’esperienza positiva. Sarà una bella sfida»

