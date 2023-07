Inter Women, il neo acquisto Bugeja si presenta: «Orgogliosa e carica. Sono in club enorme»

Haley Bugeja, neo attaccante dell’Inter Women, parla del suo arrivo in nerazzurro:

«Sono molto felice, sono orgogliosa che ho l’opportunità di indossare la maglia dell’Inter. Voglio lavorare e fare tutto per rappresentare questo club nel miglior modo possibile. Sono molto felice e orgogliosa! È tutto nuovo per me. Voglio lavorare perché questo è un club enorme, quindi sono carica per iniziare la mia nuova storia qui».

