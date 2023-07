Oristanio, Bonato (ds Cagliari) sul fantasista dell’Inter: «Profilo giovane su cui puntare. Ecco cosa manca»

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa ha parlato del mercato dei sardi, che nel mirino ha Oristanio dell’Inter.

«Dopo il tesoretto ottenuto con queste cessioni abbiamo prelevato il giovane Sulemana, e stiamo lavorando alcune situazioni come quella di Jakub Jankto che da domani dovrebbe raggiungere la rosa, poi Simone Scuffet e Gaetano Oristanio. Questi giocatori hanno giocato all’estero e hanno voglia di tornare in Italia, Oristanio in Olanda ha fatto bene e potrebbe essere un profilo giovane su cui puntare. Il Cagliari ha bisogno di grande motivazione e questo è il motivo per cui sono stati scelti. Mancano alcuni dettagli, se Oristanio si facesse sarebbe un prestito con diritto di riscatto e controriscatto».

