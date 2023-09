Inter Women, Cetinja: «Mi definisco un portiere moderno, Stankovic mio idolo nerazzurro» Le parole del portiere nerazzurro

Sara Cetinja, portiere serbo classe 2000 dell‘Inter Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

PORTIERE- «In realtà ho iniziato a giocare in diversi ruoli, a centrocampo e anche come attaccante. Quando mi sono spostata in porta però ho capito che quello sarebbe stato il mio futuro. Mi definisco un portiere moderno, aver giocato anche in altri ruoli mi ha aiutato molto in questo: mi piace partecipare al gioco della squadra e questo mi aiuta a fare sempre di più»

IDOLO NERAZZURRO- «Dejan Stankovic e con lui tutta la squadra del Triplete. Li ho seguiti molto, poi Deki è una leggenda serba e dell’Inter, mi è sempre piaciuto molto».

