Inter Women, Le parole di Tabita Chawinga: «Futuro? Ne parleremo a fine stagione»

Intervista nel pre partita di Inter Women-Milan ai microfoni di La 7, Tabita Chawinga ha parlato del suo futuro in nerazzurro.

LE PAROLE- «Mi sento in forma. Questa è la prima stagione dell’Inter e sono molto contenta, per me è andata molto bene dalla prima all’ultima giornata. Mi trovo bene con la squadra e lo staff. Il futuro? Non so dire se rimarrò, ne parleremo a fine stagione. Ora c’è un’altra partita da giocare»

L’articolo Inter Women, Chawinga: «Futuro? Ne parleremo a fine stagione» proviene da Inter News 24.

