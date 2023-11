Ecco il resoconto delle 9 giocatrici delle Inter Women impegnate con le rispettive Nazionali nel mese di ottobre

Nove nerazzurre sono state impegnate con le maglie delle rispettive Nazionali. Ecco com’è andata:

La sosta ha visto nove nerazzurre protagoniste con le proprie Nazionali, impegnate nelle gare di UEFA Women’s Nations League, qualificazioni Olimpiche e match amichevoli.

L’Italia del CT Andrea Soncin è stata sconfitta a Salerno dalla Spagna per 1-0, mentre ha pareggiato per 1-1 in casa della Svezia. Agnese Bonfantini ha giocato titolare in entrambi i match, disputando 65′ e 81′. Michela Cambiaghi ha esordito in azzurro nella partita contro le iberiche, subentrando nella ripresa e giocando 20′, mentre è scesa in campo da titolare contro la Svezia disputando 88′. L’Italia occupa la terza posizione nel gruppo 4 della League A della UEFA Women’s Nations League a quota 4 punti.

Sempre nella League A, la Danimarca di Frederikke Thøgersen ha ottenuto due vittorie: 1-0 contro l’Islanda in trasferta e 2-1 contro il Galles in casa a Viborg. L’esterno nerazzurro ha disputato entrambe le sfide per intero. La Nazionale danese guida il Gruppo 3 con 12 punti in 4 partite.

Maja Jelčić ha giocato la sfida vinta dalla sua Bosnia-Erzegovina per 1-0 in casa contro la Repubblica Ceca. L’attaccante, schierata titolare, è stata espulsa al 90’+2, venendo squalificata per la partita di ritorno contro la Nazionale ceca terminata 2-2. La Bosnia guida il Gruppo 4 della League B con 8 punti.

Una presenza anche per Sara Cetinja: il portiere nerazzurro ha giocato nella sconfitta per 2-1 della sua Serbia in trasferta contro la Polonia. Cetinja non è scesa in campo nella successiva sfida di ritorno, terminata 1-1. La Serbia si trova al secondo posto del Gruppo 3 della League B con 7 punti, tre in meno della Polonia capolista.

Sempre nella League B, Henrietta Csiszár Ha disputato per intero entrambi i match giocati dalla sua Ungheria. La Nazionale magiara ha vinto per 3-2 in casa contro l’Irlanda del Nord, pareggiando la sfida di ritorno contro le nordirlandesi con il risultato di 1-1. L’Ungheria si trova al secondo posto del Gruppo 1 con 5 punti, 7 in meno dell’Irlanda.

Grandi prestazioni per Haley Bugeja con la Nazionale maltese: l’attaccante nerazzurra ha disputato 180′ nella doppia sfida tra Malta e Andorra, segnando 5 gol. Bugeja ha segnato una doppietta nel successo per 5-0 in casa e una tripletta nel 3-0 in trasferta nella seconda partita. Malta guida il Gruppo 1 della League C a punteggio pieno, 12 punti in 4 partite.

Impresa del Camerun di Ajara Njoya nel secondo turno delle qualificazioni Olimpiche africane: dopo essere state sconfitte per 2-0 in casa dell’Uganda, le camerunesi hanno rimontato lo svantaggio nella sfida di ritorno, vincendo per 3-0 dopo i tempi supplementari e qualificandosi al terzo turno. Ajara, titolare in entrambe le sfide, ha disputato 80′ minuti all’andata e 120′ al ritorno, partita nella quale ha segnato anche uno dei tre gol che hanno regalato la qualificazione al Camerun.

Infine, Chiara Robustellini è scesa in campo da titolare disputando 90′ nell’amichevole di Vercelli contro le pari età dell’Inghilterra, terminata con un pareggio per 1-1. La seconda amichevole, inizialmente in programma lunedì 30 a Larvik contro la Norvegia, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo.

L’articolo Inter Women e Nazionali, il resoconto del mese di ottobre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG