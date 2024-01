SUper reazione dell’Inter Inter Women che pareggia per 2-2 con la Fiorentina, nel match d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia

Si è concluso per 2-2 all’Arena Civica di Milano, il match tra Inter Women e Fiorentina. Una sfida divertente ed emozionante, che come spiegato ha visto la realizzazione di ben quattro gol in totale.

Gol di Longo ad aprire le danze per i Viola dopo appena tre minuti, a cui segue il timbro di Janogyal minuto 24. Grandissima reazione allora delle nerazzurre di Guarino che non si lasciano scoraggiare e tornano in partita. Cambiaghi allo scadere del primo tempo e Polli di testa al 65 riportano la partita in parità.

L’articolo Inter Women Fiorentina 2-2, Cambiaghi e Polli pareggiano in rimonta: il match proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG