L’ex allenatore Arrigo Sacchi si è detto piacevolmente colpito dalla prova dei nerazzurri a Monza.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha parlato del duello Inter-Juventus per lo Scudetto alla luce di quanto emerso nell’ultimo turno di campionato. “La risposta della Juve, come prevedibile, non si è fatta attendere. Due gol di Vlahovic più uno di Chiesa e i bianconeri, liquidando il Sassuolo, sono ritornati a due punti dall’Inter. L’impressione è che questo duello andrà avanti per un bel po’ di tempo, anche perché si tratta dei due club che hanno speso più soldi sul mercato, che hanno le rose più competitive e, se la logica ha un senso, questo dovrebbe essere il percorso”.

esultanza gol Federico Dimarco

Il match del 4 febbraio

“Ricordo che lo scontro diretto tra i nerazzurri e i bianconeri, in programma il 4 febbraio, potrà rompere in parte l’equilibrio, ma non decidere le sorti dello sprint. Sono troppe le partite da lì alla fine, ci possono essere molte trappole, c’è sempre il pericolo degli infortuni o di un improvviso calo di forma”.

Sulle ultime gare di nerazzurri e bianconeri

“A Monza, l’Inter mi aveva fatto un’impressione ben diversa: soprattutto all’inizio aveva pressato, aveva messo all’angolo l’avversario e l’aveva costretto alla resa. Nella prestazione dei nerazzurri avevo visto una prova di forza. In quella della Juve contro il Sassuolo, molto meno. Forse anche perché la Juve non è una squadra dominante, non ama tenere il pallino del gioco, ma preferisce stare dietro e ripartire in contropiede. È nel suo dna”.

L’articolo Sacchi: “Il duello andrà avanti a lungo e lo scontro diretto non sarà decisivo, a Monza prova di forza dell’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG