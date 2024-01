Processo Dani Alves: il 5 febbraio a testimoniare per il terzino brasiliano ci sarà anche la moglie Joanna Sanz

Dani Alves si trova ancora in carcere in attesa del processo dopo l’accusa di presunto stupro avvenuto il 30 dicembre del 2022 a Barcellona. Dalla Spagna stanno arrivando anche altre notizie e novità per quanto riguarda la data e le modalità.

Il processo contro l’ex giocatore blaugrana inizierà il 5 febbraio alle ore 10 e come riportato da El Periodico a testimoniare ci sarà anche la moglie dell’ex calciatore Joanna Sanz. In un primo momento la donna aveva detto di non volerne sapere, ma ha fatto più di una volta visita al marito. I difensori del brasiliano l’hanno chiamata a Processo.

