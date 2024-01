Scintille tra Guarino e Bonfantini al cambio, ecco cosa è successo durante la gara di campionato femminile tra Inter Women e Roma

Un po’ di scintille sulla panchina nerazzurra nel corso di Inter Women-Roma. Il tutto nasce al minuto numero 64’ della gara, quando il tecnico meneghino Rita Guarino ha sostituito dal campo l’attaccante Agnese Bonfantini.

Quest’ultima, autrice del gol dell’1-0 per le padroni di casa, non deve aver gradito troppo la sostituzione, dando appunto vita ad un leggero battibecco con il proprio tecnico. Cose da campo insomma, che trasmettono tutta la naturale tensione che si può percepire in un big match con la prima in classifica: la Roma appunto.

L’articolo Inter Women Roma: scintille Guarino-Bonfantini al cambio: il motivo proviene da Inter News 24.

