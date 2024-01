Appuntamento alla 12^ giornata di Serie A femminile, col match tra le Inter Women e il Sassuolo: la cronaca live della partita

L’entusiasmo è alle stelle all’Arena Civica Gianni Brera, pronta a ospitare lo scontro epico tra le Inter Women e il Sassuolo, nella 12ª giornata di Serie A femminile: unisciti a noi per seguire la live in tempo reale!

CRONACA LIVE

Fischio d’inizio alle 12.30, si comincia!

2′ – Le nerazzurre cercano un varco nella muraglia neroverde, sfruttando i guizzi di Bonfantini e Cambiaghi

4′ – Primo squillo Inter! Da corner, Merlo riceve al limite e scarica a rete una sciabolata: fuori di poco!

10′ – Ritmi abbastanza statici all’Arena Civica, con le due squadre che prendono le misure del campo, alla ricerca dei rispettivi punti deboli

12′ – Cambiaghi show in area, con una serie di dribbling dell’attaccante che culmina con la conclusione di poco al lato dello specchio!

19′ – Prima occasione per il Sassuolo! Prugna, dal limite dell’area, cerca di sorprendere Cetinja con un rasoterra velenoso, su cui però l’estremo difensore dell’Inter si allunga senza problemi.

22′ – Ancora Inter avanti, questa volta con il cross in area che raggiunge Cambiaghi. L’attaccante in acrobazia tenta di colpire in mezza rovesciata, ma non inquadra lo specchio. Peccato!

26′ – GOL DEL SASSUOLO! Il match si sblocca con Beccari, che raccoglie il suggerimento in area e spara sul primo palo di collo pieno.

Migliore in campo nel primo tempo:

INTER WOMEN SASSUOLO, IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 55 Tomter, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 25 Thøgersen, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 18 Pandini, 13 Merlo; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

SASSUOLO (4-3-3): 16 Durand; 20 Orsi, 85 Filangeri, 4 Gram, 2 Philtjens; 17 Prugna, 12 Missi Ndoutou, 15 Brignoli; 11 Beccari, 9 Sabatino, 99 Kullashi. A disposizione: 1 Lonni, 3 Mella, 5 Passeri, 7 Santoro, 8 Pondini, 19 Sciabica, 23 Tudisco, 27 Monterubbiano, 29 Poje Mihelcic. Coach: Gianpiero Piovani

IL PRE PARTITA DI INTER WOMEN SASSUOLO

L’allenamento delle Inter Women

L’XI di partenza nerazzurro

Uno sguardo al campo

L’arrivo allo stadio!

Le divise delle nerazzurre

Matchday!

