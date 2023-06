L’allenatrice dell’Inter Women, Rita Guarino, si è recata nella sede dei nerazzurri nel pomeriggio per programmare il futuro

In casa Inter è tempo di programmare il futuro, sia per la squadra maschile sia per le Women di Rita Guarino. Nel pomeriggio di oggi, come riporta NerazzurriSiamoNoi.it, l’allenatrice delle nerazzurre si è recata in sede in Viale della Liberazione, per un summit con la dirigenza.

I dialoghi sono durati più di tre ore. Gli argomenti di discussione? L’analisi della stagione appena conclusa, la programmazione della prossima e le richieste del tecnico per il calciomercato.

L’articolo Inter Women, summit in sede per Rita Guarino: il motivo dell’incontro proviene da Inter News 24.

