SU MORATTI – «Moratti è come un papà per me: mi ha portato all’Inter quando io ero uno sconosciuto, ha creduto in me, ha avuto fiducia fin da subito. Ringrazierò sempre lui e la sua famiglia».

SU MOURINHO – «Il nostro condottiere, in quei 2 anni abbiamo fatto cose straordinarie e scritto pagine importantissime per questo club».

UNA COSA INDIMENTICABILE DI QUESTI 50 ANNI? – «Sportivamente parlando la notte di Madrid, il fatto di riportare la coppa a Milano sarà sempre indimenticabile. A livello umano, la nascita dei miei figli; momenti che rimangono per sempre. Mourinho? Il nostro condottiero. In quei due anni abbiamo fatto cose straordinari e scritto pagine indimenticabili».

