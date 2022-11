Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter in una breve intervista a La Nacion parla così del suo giocatore Lautaro Martinez.

Sono queste le parole di Javier Zanetti, il vice presidente dell’Inter parla in una intervista a La Nacion di Lautaro Martinez impegnato con la nazionale argentina al Mondiale di Qatar 2022: “Spero che Lauti faccia tanti gol. Con noi all’Inter ha avuto una crescita notevole, ha aggiunto delle cose al suo gioco. Fino a diventare un punto di riferimento per il suo club e la nazionale. Ha un grande futuro; non ha raggiunto il suo top.“

Conclude così il dirigente argentino: “Sarà il suo primo Mondiale e gli ho detto di divertirsi molto. Ha una cultura del lavoro molto consolidata e questo lo influenza anche per fare la differenza in campo. Dal modo in cui gioca sembra un veterano”.

