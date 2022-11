Walter Sabatini su Sky Sport parla della situazione dell’Inter e della prima parte di stagione appena disputata.

Sono queste le parole dell’ex dirigente della Roma e Salernitana, Walter Sabatini che ha parlato su Sky Sport dell’Inter: “Cosa è successo? Uno scollegamento della squadra singolo e di reparto. Non ragionava più la squadra, poi sono tornati a farlo. L’impressione è che fossero totalmente scollegati come squadra, che è il primo passo verso il baratro. Quando non si ragiona nella stessa direzione, non hai possibilità di mettere fuori la testa.“

Conclude così Sabatini: “Qualche giocatore pensante l’Inter ce l’ha, per esempio Dzeko che è uomo di spogliatoio. Oppure Barella, che sembra predisposto al comando. Quelli più maturi si saranno messi insieme per cercare di far passare certi messaggi, hanno cercato una soluzione ed evidentemente l’hanno trovata. Deve essere definitiva perché i punti che doveva perdere l’Inter li ha già persi“.

