Il patron dell’Inter Steven Zhang è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche della questione cessione. Le sue parole

Zhang rompe il silenzio sulla possibile cessione dell’Inter:

CESSIONE – “Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie, questo risultato è la prova del lavoro fatto tutti insieme e nessuno, sei anni fa, poteva immaginarsela. Noi e i tifosi desideriamo il meglio dell’Inter, vorremmo sempre migliorare”.

SKRINIAR – “E’ un giocatore incredibile e sa quanto ci tengo al fatto che lui rimanga, sono fiducioso che in futuro riusciremo a trattenerlo”.

INZAGHI – “L’allenatore dà un tocco, è molto resiliente ed in grado di superare le difficoltà. Abbiamo visto le qualità sue e della squadra per passare questo gruppo così difficile”.

L'articolo Inter, Zhang chiude la porta: «Nessuna cessione, non parlo con altri investitori» proviene da Calcio News 24.

