Il portiere dell’Inter Andrè Onana ha analizzato il successo dei nerazzurri contro il Viktoria Plzen. Le sue dichiarazioni

Andrè Onana ha analizzato ai microfoni di Prime Video la vittoria dell’Inter contro il Viktoria Plzen e ovviamente il passaggio del turno:

«Sono contento per questa qualificazione in un gruppo difficile. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, un gruppo che lavora tanto e che si sacrifica. Io sono sempre stato ottimista: rispetto tutti gli avversari, ma so che è difficile battere noi. Voglio sognare e possiamo sognare, con questa squadra si può vincere tutto»

