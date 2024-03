Il giornalista Marco Barzaghi sostiene che possa nascere qualche derby di mercato visto che nerazzurri e rossoneri potrebbero avere obiettivi uguali.

L’Inter vuole rimettere mano al reparto offensivo dopo i tanti movimenti della passata stagione: Sanchez ed Arnautovic non stanno rendendo secondo le aspettative e potrebbero lasciare la squadra. Il cileno quasi sicuramente lo farà visto che il suo contratto non dovrebbe essere rinnovato mentre l’austriaco ha ancora 1 altro anno di contratto.

Joshua Zirkzee

Le possibilità

Marco Barzaghi in un video sul suo canale YouTube ha fatto il punto su 2 possibili obiettivi in attacco dell’Inter. “Zirkzee? L’Inter potrebbe fare un colpo alla Pavard in attacco, non credo che lui costi molto di più, anche perché col Bologna si possono provare delle operazioni parallele, sfruttando un buon canale che abbiamo già visto con Arnautovic e Fabbian. Si potrebbero trovare delle contropartite tecniche in modo da abbassare la cifra cash. E’ un sogno, ma si può provare. C’è anche quel Guirassy di cui avevamo molto parlato a gennaio. C’è ancora la clausola da 17 milioni e mezzo, costerebbe dunque molto meno. Piace tanto anche al Milan“.

Il profilo

Il guineano, accostato molto di frequente al Milan nel corso di questo gennaio, ha segnato 23 goal in 21 partite in tutte le competizioni di questa stagione: numeri impressionanti. Ha 27 anni, gioca nello Stoccarda ed è la prima stagione in cui sta segnando veramente a raffica, un aspetto che potrebbe essere preso in considerazione, così come l’esosa richiesta di stipendio che farà.

