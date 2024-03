Piotr Zielinski dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter, unendosi ai nerazzurri in un momento incredibile della carriera

Come ricorda il Corriere dello Sport, dalla prossima stagione Piotr Zielinski si unirà all’Inter, che col suo arrivo ha messo a segno un colpo da maestro.

ZIELINSKI INTER – Zielinski giocherà nell’Inter dalla prossima stagione, si trasferirà a parametro zero all’età di trent’anni (che compirà a maggio), nel pieno di una carriera spesa ad inseguire diversi sogni. Uno, lo scudetto, l’ha conquistato pochi mesi fa, l’apice del suo percorso in azzurro durato otto anni, dal 2016 al 2024, che fanno di Zielinski (con Mario Rui) uno dei giocatori più longevi della rosa, una sorta di pilastro che poteva diventare bandiera prima che le scelte lo portassero a Milano.

L’Inter è stata un’opportunità che Zielinski ha colto al volo quando ha capito che col Napoli sarebbe stato difficile ridurre la distanza in sede di trattative per il rinnovo. In estate il polacco aveva rifiutato l’Arabia e i suoi milioni, stava trattando il prolungamento col club di De Laurentiis, sembrava vicino l’accordo, poi è sfumato tutto e il solco è divenuto ampio fino a rendere impraticabile la strada del riavvicinamento.

L’articolo Zielinski all’Inter all’apice della carriera, un colpo da maestro per i nerazzurri proviene da Inter News 24.

