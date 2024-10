Il tedesco, ex bomber rossonero traccia la via per il Milan, soprattutto in Europa, ed elegge il leader carismatico della squadra: ecco le sue parole.. Nella complessa e imprevedibile galassia del calcio europeo, ogni partita, ogni incontro può rivelarsi decisivo per le speranze e le aspirazioni di un club. Nessuno lo sa meglio di Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan e della nazionale tedesca, le cui esperienze sul campo gli hanno fornito una prospettiva unica sulla dinamica dello sport. La sua recente riflessione sulle prestazioni del Milan in Champions League offre spunti interessanti non solo sul presente dei rossoneri ma anche sul loro futuro in Europa e in Serie A. Un inizio difficile in Champions Il Milan non ha avuto l’avvio sperato in Champions League, confrontandosi con avversari di calibro come il Liverpool e il Bayer Leverkusen. Tuttavia, Bierhoff resta ottimista sulla capacità dei rossoneri di ribaltare la situazione. Pur […]

Leggi l’articolo completo Intervista della Gazzetta ad Oliver Bierhoff: “Il Milan ha avuto delle difficoltà ma..”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG