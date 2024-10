Dopo la sconfitta con tanti rimpianti di Leverkusen il Milan ora sembra non poter fare a meno di lui Nelle prossime ore, sul prato verde dello stadio ‘Franchi’ di Firenze, si accenderanno i riflettori su una delle partite più attese della settima giornata della Serie A 2024-2025, che vedrà la Fiorentina affrontare il Milan. Tra le fila rossonere, una notizia sta facendo particolarmente discutere gli appassionati e gli esperti del calcio: Álvaro Morata, dopo aver iniziato dalla panchina l’ultima sfida di Champions League, sarà di nuovo in campo dal primo minuto. Questo cambio strategico da parte dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, segna un punto di svolta importante per la squadra, determinato dall’impatto significativo dell’attaccante spagnolo nel recente incontro europeo. Fiorentina-Milan e le scelte di Fonseca Il tecnico rossonero sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la disposizione in campo dei suoi giocatori. L’ipotesi più accreditata è quella di un […]

