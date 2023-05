In casa Milan tiene banco il futuro sul mercato di Brahim Diaz. La trattativa con il Real Madrid si arricchisce di un nuovo capitolo

in questi giorni si è parlato di un possibile accordo tra il giocatore e il club spagnolo per il ritorno in Spagna con i Blancos interessati ad inserire il trequartista come contropartita per arrivare a Bellingham. Voci che non hanno trovato conferma come riportato anche da Fabrizio Romano secondo il quale lo spagnolo non farà parte dei negoziati tra i club e l’offerta supererà i 100 milioni.

