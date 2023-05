Domani sera il Milan affronterà la Sampdoria in campionato. In caso di successo Pioli centrerebbe un doppio traguardo

Domani sera il Milan affronterà la Sampdoria in campionato. In caso di successo Pioli centrerebbe un doppio traguardo:

è a una sola lunghezza dal totalizzare 700 punti come allenatore in Serie A (699), e contemporaneamente un successo sulla Sampdoria gli permetterebbe di tagliare quota 100 vittorie in tutte le competizioni alla guida del Milan (99)

