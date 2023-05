Tra gli obiettivi del Milan sul mercato per il centrocampo c’è Loftus Cheek. Un affare che comincia a prendere forma

Tra gli obiettivi del Milan sul mercato per il centrocampo c’è Loftus Cheek. Un affare che comincia a prendere forma:

secondo la Gazzetta dello Sport il giocatore del Chelsea avrebbe dato il suo ok all’eventuale trasferimento a Milanello. Il gradimento del Milan c’è e ora non resta che trattare con i Blues, che chiedono 25 milioni di euro per il giocatore inglese. Una cifra importante, ma che potrebbe comunque abbassarsi di qualche milione visto che il suo contratto scade tra un anno (2024) e inoltre il Chelsea deve fare diverse cessioni in estate e quindi non è escluso che decida di abbassare le sue pretese.

The post Calciomercato Milan: prende forma l’affare Loftus Cheek, le cifre appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG