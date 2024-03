L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro il Genoa in campionato

Nel corso del postpartita di Inter Genoa, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

PARTITA SOFFERTA? – «Il nostro percorso è difficile e pieno di partite dove troviamo delle difficoltà. Le ultime partite vinte tutte 4 a 0 portano un po’ lontani dalla realtà. Noi dobbiamo lavorare duro e rimanere concentrati. Dobbiamo ancora lavorare tanto e abbiamo 2 mesi e mezzo molto impegnativi davanti a noi».

SU ASLLANI E LE SECONDE LINEE – «Gli ho appena fatto i complimenti perché se lo merita per come ha lavorato. Quando hai Brozovic e Calhanoglu in quella posizione non è semplicissimo, ma Kristjan anche l’anno scorso ha sempre lavorato e adesso sta cogliendo i frutti. Questa settimana ha fatto 3 partite, una meglio dell’altra. E’ riduttivo parlare solo di lui. Anche gli attaccanti, Sanchez e Arnautovic sono stati fondamentali. Si sono calati nella parte e ci stanno aiutando tantissimo, sono importanti come Lautaro e Thuram».

OBIETTIVO 100 PUNTI? – «Contano i titoli, i trofei e stare bene in una società. La mia soddisfazione più grande è veder giocare la squadra così e vedere che tutti i giocatori sono coinvolti. Poi quello che si ha dopo è tutto il susseguirsi. Dobbiamo continuare così, abbiamo vinto una Supercoppa, ci siamo qualificati per il Mondiale per Club e adesso abbiamo un campionato ed una Champions da giocarci».

SUI TANTI CAMBI AD INIZIO ANNO – «Per me e per lo staff è importantissimo. Quest’anno abbiam cambiato tantissimo, sapevamo che mettevamo dentro giocatori nuovi ma tutti funzionali. Ho la fortuna di avere una società alle spalle che sono tutte persone che cercano di aiutare per far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. Ho avuto grandissima disponibilità da parte di questi ragazzi. Stiamo facendo benissimo ma mancano ancora 2 mesi. Dobbiamo recuperare energie fisiche. Avevo rotazioni limitare stasera, sul 2 a 0 abbiamo avuto la possibilità di fare il terzo, poi abbiamo preso il gol di Vasquez e lì si è fatta difficile».

SU THURAM – «E’ stata brava la società a portarmelo. Poi è stato bravo lui, si è inserito nel migliore dei modi in un sistema nuovo per lui. Vanno fatti i complimenti soprattutto a lui. Il suo saper la lingua ed il gruppo che lo ha messo a suo agio hanno fatto il resto».

