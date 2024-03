Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della sua Inter nel match di Serie A contro il Genoa

Ecco le dichiarazioni postpartita di Simone Inzaghi a Inter Tv, dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Genoa.

PARTITA – «Vogliamo continuare così, sappiamo che abbiamo anche contro gli avversari e oggi abbiamo avuto di fronte un buon Genoa. Abbiamo altre tre partite prima della sosta e vogliamo continuare a fare bene. In queste partite abbiamo cambiato tanti interpreti ma stanno continuando a fare tutti benissimo.

Stasera hanno fatto tutti molto bene, è arrivata una vittoria importante e dobbiamo continuare così. Ogni partita nasconde delle insidie, le ultime le avevamo vinte largamente, stasera il Genoa è venuto a dare la sua partita e non è strato semplice portarla sul 2-0. Potevamo fare il 3-0 e a quel punto sarebbe stata chiusa, non è successo e abbiamo dovuto soffrire fino alla fine»

300 PANCHINE IN SERIE A – «Sono contento di quello che abbiamo fatto e prodotto, sono stato in due grandissime società come Lazio e Inter, ho fatto 400 presenze contando anche le coppe. Sono sempre stato supportato dalla società e sono molto contento»

SANCHEZ E ARNAUTOVIC – «Ho detto a più riprese che Sanchez e Arnautovic stavano facendo tantissimo per la squadra, sono contento perché i gol sono riconoscimenti personali, ma io dico da tempo che per noi sarebbero stati fondamentali e lo saranno fino alla fine»

